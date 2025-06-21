Трамп посоветовал Грэму* быть аккуратнее с высказываниями в поддержку Украины

«Людям нужно быть очень осторожными с тем, что они говорят. Им нужно быть очень аккуратными с высказываниями, потому что их язык может создать им много серьезных проблем», — заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о своей реакции на поездку Грэма* на Украину и его заявления, которые можно расценить как призывы к украинцам продолжать боевые действия.