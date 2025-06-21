Трамп посоветовал Грэму* быть аккуратнее с высказываниями в поддержку Украины

Президент США Дональд Трамп в пятницу, комментируя визит сенатора-республиканца Линдси Грэма* на Украину и его призывы в поддержку Киева, призвал к осторожности в высказываниях, предупредив, что они способны вызвать проблемы.
Грэм* и сенатор-демократ Ричард Блументал, совместно разработавшие законопроект о ужесточении санкций против России, посетили Киев в мае. Их визит вызвал критику в соцсетях из-за предположительно высокой стоимости и призывов к Украине продолжать вооруженный конфликт с РФ.
«Людям нужно быть очень осторожными с тем, что они говорят. Им нужно быть очень аккуратными с высказываниями, потому что их язык может создать им много серьезных проблем», — заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о своей реакции на поездку Грэма* на Украину и его заявления, которые можно расценить как призывы к украинцам продолжать боевые действия.
Законопроект Грэма*, известного своей антироссийской позицией, предусматривает введение США импортных пошлин в размере 500% на товары из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Документ был представлен в начале апреля, в разгар интенсивных переговоров между Россией и США о завершении конфликта на Украине.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторингом.
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