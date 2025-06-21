«Циничный вымысел»: МИД отреагировал на вбросы о якобы наличии иностранного гражданства у Захаровой

В российском Министерстве иностранных дел опровергли фейковые сообщения, которые появились в сети с подачи журналистов, признанных иноагентами. В фейковом ролике, распространенном в сети, говорится о том, что официальный представитель МИД Мария Захарова якобы имеет иностранное гражданство.
В Telegram-канале МИД опубликовано разоблачение фейковой информации.
«Про Марию Захарову иноагенты врут не первый год. Было вброшено множество фейков, в том числе про якобы имеющееся у неё гражданство США и место рождения дочери. Все эти домыслы были неоднократно опровергнуты. Вбросы объединяет одно — полное отсутствие фактов и злонамеренный циничный вымысел», — сказано в релизе.
В МИД подчеркнули, что автор фейкового ролика не приводит в пользу своего утверждения никаких аргументов, вместо анализа использует лозунги, а вместо фактов — личные обиды.
Тем временем Захарова рассказала о волне фейков, захлестнувших российские соцсети перед Днем Победы, отметив, что накануне 9 Мая была совершена мощная атака на российский сегмент соцсетей.
Также Мария Захарова опровергла слух о якобы просьбе Илона Маска о политическом убежище в РФ.