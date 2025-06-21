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«Циничный вымысел»: МИД отреагировал на вбросы о якобы наличии иностранного гражданства у Захаровой

МИД: Мария Захарова не имеет иностранного гражданства.

Источник: Комсомольская правда

В российском Министерстве иностранных дел опровергли фейковые сообщения, которые появились в сети с подачи журналистов, признанных иноагентами. В фейковом ролике, распространенном в сети, говорится о том, что официальный представитель МИД Мария Захарова якобы имеет иностранное гражданство.

В Telegram-канале МИД опубликовано разоблачение фейковой информации.

«Про Марию Захарову иноагенты врут не первый год. Было вброшено множество фейков, в том числе про якобы имеющееся у неё гражданство США и место рождения дочери. Все эти домыслы были неоднократно опровергнуты. Вбросы объединяет одно — полное отсутствие фактов и злонамеренный циничный вымысел», — сказано в релизе.

В МИД подчеркнули, что автор фейкового ролика не приводит в пользу своего утверждения никаких аргументов, вместо анализа использует лозунги, а вместо фактов — личные обиды.

Тем временем Захарова рассказала о волне фейков, захлестнувших российские соцсети перед Днем Победы, отметив, что накануне 9 Мая была совершена мощная атака на российский сегмент соцсетей.

Также Мария Захарова опровергла слух о якобы просьбе Илона Маска о политическом убежище в РФ.

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