«Циничный вымысел»: МИД отреагировал на вбросы о якобы наличии иностранного гражданства у Захаровой

«Про Марию Захарову иноагенты врут не первый год. Было вброшено множество фейков, в том числе про якобы имеющееся у неё гражданство США и место рождения дочери. Все эти домыслы были неоднократно опровергнуты. Вбросы объединяет одно — полное отсутствие фактов и злонамеренный циничный вымысел», — сказано в релизе.