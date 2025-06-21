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NBC News: глава МИД Ирана встретится с Путиным

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 23 июня прилетит в Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказала журналистка NBC News Андреа Митчелл после интервью с Аракчи. Ранее Axios со ссылкой на источники также писало о вероятном визите Аббаса Аракчи в Москву.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Он (Аббас Аракчи, — “Ъ”) сказал, что планирует отправиться в Москву в понедельник, чтобы встретиться с Владимиром Путиным», — сказала Андреа Митчелл в эфире NBC News. Полная версия интервью с главой МИД Ирана пока не опубликована.

По словам журналистки, в разговоре с ней Аббас Аракчи также допустил, что США использовали переговоры с Ираном для прикрытия подготовки атак со стороны Израиля. Министр добавил, что Тегеран потерял доверие к Вашингтону и вряд ли вернется к диалогу до тех пор, пока Израиль не прекратит удары.