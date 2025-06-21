NBC News: глава МИД Ирана встретится с Путиным

По словам журналистки, в разговоре с ней Аббас Аракчи также допустил, что США использовали переговоры с Ираном для прикрытия подготовки атак со стороны Израиля. Министр добавил, что Тегеран потерял доверие к Вашингтону и вряд ли вернется к диалогу до тех пор, пока Израиль не прекратит удары.