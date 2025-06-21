МИД: слухи о наличии у Захаровой гражданства США являются циничным вымыслом

Распространённые слухи о якобы наличии у официального представителя МИД России Марии Захаровой гражданства США — это сознательная дезинформация и откровенная ложь. Об этом заявили в Telegram-канале Министерства иностранных дел РФ, подчеркнув, что подобные вбросы не имеют под собой никаких оснований.
В ведомстве отметили, что иноагенты продолжают целенаправленные попытки дискредитации Захаровой, используя фейковые утверждения, в том числе касающиеся её гражданства и личной жизни. Ранее подобные домыслы уже опровергались, однако их продолжают тиражировать без каких-либо подтверждений, ссылаясь исключительно на голословные обвинения.
В МИД подчеркнули, что в распространяемых в Сети «разоблачительных» видео отсутствуют как новые факты, так и логические доводы. По мнению внешнеполитического ведомства, подобные попытки выглядят примитивно и не выдерживают критики, подменяя аргументацию эмоциями и агитацией.
Ранее в МИД РФ сообщили, что в Сети распространяется фейковое письмо от якобы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову, в котором говорится о невозможности гарантировать безопасность полетов в российском воздушном пространстве.