МИД: слухи о наличии у Захаровой гражданства США являются циничным вымыслом

Распространённые слухи о якобы наличии у официального представителя МИД России Марии Захаровой гражданства США — это сознательная дезинформация и откровенная ложь. Об этом заявили в Telegram-канале Министерства иностранных дел РФ, подчеркнув, что подобные вбросы не имеют под собой никаких оснований.