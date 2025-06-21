Джо Байден продолжает регулярно посещать Вашингтон для работы над загадочным проектом

Согласно информации издания, 81-летний политик по-прежнему ездит на работу из Делавэра в Вашингтон на поезде. Бывшие помощники отмечают, что нынешние сотрудники Байдена уклоняются от ответов на вопросы о том, чем именно занимается экс-президент в своем офисе, который предоставляется ему бесплатно до июля текущего года.