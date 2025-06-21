Джо Байден продолжает регулярно посещать Вашингтон для работы над загадочным проектом

Бывший президент США Джо Байден, несмотря на проблемы со здоровьем, продолжает регулярно посещать Вашингтон, где работает над неким проектом в своем временном офисе. Как сообщает New York Post со ссылкой на источники, характер этой деятельности остается загадкой даже для бывших сотрудников администрации Байдена.
Согласно информации издания, 81-летний политик по-прежнему ездит на работу из Делавэра в Вашингтон на поезде. Бывшие помощники отмечают, что нынешние сотрудники Байдена уклоняются от ответов на вопросы о том, чем именно занимается экс-президент в своем офисе, который предоставляется ему бесплатно до июля текущего года.
По неподтвержденным данным, Байден может работать над мемуарами, а также планирует открытие президентской библиотеки и создание собственного фонда. Эти проекты являются традиционными для бывших глав американского государства. Однако точный характер текущей работы Байдена остается неясным, что порождает различные предположения.
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