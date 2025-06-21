В Раде началась паника из-за приближения ВС РФ к Сумам

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на полях ПМЭФ не исключил, что ВС РФ займут Сумы. При этом российский лидер отметил, что такая задача перед российской армией не стоит. Однако создание буферной зоны может потребовать принятия и таких решений.