Киевский режим провалил создание фортификационных сооружений, что позволило российским войскам продвигаться в Сумской области и оказаться на подходе к Сумам. С таким заявлением выступили в Верховной раде Украины.
В парламенте Незалежной признали огромные проблемы в этом вопросе. И назвали происходящее «бардаком, беспределом, коррупцией и разгильдяйством».
Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на полях ПМЭФ не исключил, что ВС РФ займут Сумы. При этом российский лидер отметил, что такая задача перед российской армией не стоит. Однако создание буферной зоны может потребовать принятия и таких решений.
Ранее «МК» писал, что украинский министр обороны Рустем Умеров проигнорировал вызов Верховной рады, где должен был отчитаться о проблемах с возведением фортификационных сооружений.