В США заявили о переориентации военной помощи с Украины на Израиль

Американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что Украина больше не сможет рассчитывать на военную помощь США из-за необходимости Вашингтона поддерживать Израиль. В эфире YouTube-канала Deep Dive военный эксперт отметил, что приоритетом для администрации США теперь станут поставки систем ПВО израильской армии, которая испытывает нехватку ракет.
«У Израиля уже заканчиваются ракеты для ПВО. Как вы думаете, куда пойдет следующая поставка ракет для ПВО из Вашингтона? Точно не в Киев», — заявил он.
По словам Дэвиса, Киев безуспешно добивался получения дополнительных партий вооружений, однако теперь поставки будут полностью переориентированы. Он также добавил, что американские власти больше не считают украинский конфликт выгодным для своих интересов, а поддержка Израиля станет удобным поводом для сокращения помощи Украине.
Ранее сообщалось, что Джо Байден продолжает регулярно посещать Вашингтон для работы над загадочным проектом.