В США заявили о переориентации военной помощи с Украины на Израиль

По словам Дэвиса, Киев безуспешно добивался получения дополнительных партий вооружений, однако теперь поставки будут полностью переориентированы. Он также добавил, что американские власти больше не считают украинский конфликт выгодным для своих интересов, а поддержка Израиля станет удобным поводом для сокращения помощи Украине.