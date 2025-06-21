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Небензя призвал Украину принять меморандум о мирном урегулировании

Предложенный меморандум о мирном урегулировании конфликта на Украине является лучшим предложением, которое Киев может получить сегодня. Об этом 20 июня сообщил постпред РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя.

Источник: РИА "Новости"

В ходе выступления на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН дипломат напомнил, что Москва на переговорах в Стамбуле передала украинской стороне проект меморандума о мирном урегулировании. Документ состоит из двух частей и включает в себя условия прекращения огня и заключения долгосрочного мира.

«Это самое лучшее предложение, которое Украина может получить сегодня. Советуем его принять. Дальше всё для Киева будет обстоять только хуже», — заявил он.

Небензя добавил, что Киев от полной катастрофы может спасти незамедлительный выход на конструктивные и реалистичные переговоры. Он отметил, что российская сторона предложила провести следующую встречу в Стамбуле после 22 июня. Кроме того, дипломат выразил признательность США за поддержку прямого диалога между Москвой и Киевом.

«(Мы — Ред.) Признательны американским коллегам, которые последовательно поддерживают наш прямой диалог с Украиной, рассчитываем, что европейские спонсоры киевского режима, вместо того, чтобы всеми силами способствовать продолжению войны до последнего украинца, дадут ей шанс», — сказал постпред.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) 20 июня, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила «Известиям», что Киеву придется согласиться на требования России по урегулированию конфликта на Украине. Она отметила, что в настоящее время вся военная поддержка отправляется в Израиль, и при этом раскладе украинская сторона будет иначе смотреть на многие пункты в российском меморандуме.

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