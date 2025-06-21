Небензя призвал Украину принять меморандум о мирном урегулировании

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) 20 июня, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила «Известиям», что Киеву придется согласиться на требования России по урегулированию конфликта на Украине. Она отметила, что в настоящее время вся военная поддержка отправляется в Израиль, и при этом раскладе украинская сторона будет иначе смотреть на многие пункты в российском меморандуме.