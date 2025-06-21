Небензя призвал Украину принять меморандум о мирном урегулировании

В ходе выступления на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН дипломат напомнил, что Москва на переговорах в Стамбуле передала украинской стороне проект меморандума о мирном урегулировании. Документ состоит из двух частей и включает в себя условия прекращения огня и заключения долгосрочного мира.
«Это самое лучшее предложение, которое Украина может получить сегодня. Советуем его принять. Дальше всё для Киева будет обстоять только хуже», — заявил он.
Небензя добавил, что Киев от полной катастрофы может спасти незамедлительный выход на конструктивные и реалистичные переговоры. Он отметил, что российская сторона предложила провести следующую встречу в Стамбуле после 22 июня. Кроме того, дипломат выразил признательность США за поддержку прямого диалога между Москвой и Киевом.
«(Мы — Ред.) Признательны американским коллегам, которые последовательно поддерживают наш прямой диалог с Украиной, рассчитываем, что европейские спонсоры киевского режима, вместо того, чтобы всеми силами способствовать продолжению войны до последнего украинца, дадут ей шанс», — сказал постпред.
На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) 20 июня, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила «Известиям», что Киеву придется согласиться на требования России по урегулированию конфликта на Украине. Она отметила, что в настоящее время вся военная поддержка отправляется в Израиль, и при этом раскладе украинская сторона будет иначе смотреть на многие пункты в российском меморандуме.