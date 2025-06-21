Трамп потребовал прекратить призывать Киев продолжать конфликт

Президент США Дональд Трамп предостерёг американских политиков и круги, призывающие украинские власти продолжать боевые действия, от неосторожных высказываний.
По его словам, подобная риторика может привести к серьёзным последствиям.
«Они должны внимательно следить за своим языком, потому что их язык может довести их до крупных неприятностей», — заявил Трамп.
Ранее глава Белого дома отметил, что в урегулировании конфликта вокруг Украины наблюдается определённый прогресс, хотя и весьма ограниченный. Он охарактеризовал эти подвижки как «небольшие», подчёркивая, что путь к разрешению кризиса остаётся сложным.
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