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Трамп потребовал прекратить призывать Киев продолжать конфликт

Президент США считает, что подобная риторика может привести к серьёзным последствиям.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп предостерёг американских политиков и круги, призывающие украинские власти продолжать боевые действия, от неосторожных высказываний.

По его словам, подобная риторика может привести к серьёзным последствиям.

«Они должны внимательно следить за своим языком, потому что их язык может довести их до крупных неприятностей», — заявил Трамп.

Ранее глава Белого дома отметил, что в урегулировании конфликта вокруг Украины наблюдается определённый прогресс, хотя и весьма ограниченный. Он охарактеризовал эти подвижки как «небольшие», подчёркивая, что путь к разрешению кризиса остаётся сложным.

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