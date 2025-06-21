Трамп потребовал прекратить призывать Киев продолжать конфликт

Ранее глава Белого дома отметил, что в урегулировании конфликта вокруг Украины наблюдается определённый прогресс, хотя и весьма ограниченный. Он охарактеризовал эти подвижки как «небольшие», подчёркивая, что путь к разрешению кризиса остаётся сложным.