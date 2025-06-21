В ЕС предпринимают попытки смены власти России

Кнайсль поделилась, что австрийская госсекретарь Элизабет Цехетнер на одном из последних совещаний назвала причину, по которой бы можно было возобновить поставки российских энергоносителей. По ее словам, такое было бы возможно, если «президент Путин уйдет».