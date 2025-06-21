Европейский союз предпринимает попытки по смене власти в Российской Федерации по тому же сценарию, что и Израиль в отношении Ирана. Такое заявление сделала бывшая глава МИД Австрии, а ныне руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль во время ПМЭФ, передает ТАСС.
«То есть, по сути, то, что делает Европейский союз, это то же самое, что Израиль делает в отношении Ирана. Они работают над свержением власти в стране», — подчеркнула она.
Кнайсль поделилась, что австрийская госсекретарь Элизабет Цехетнер на одном из последних совещаний назвала причину, по которой бы можно было возобновить поставки российских энергоносителей. По ее словам, такое было бы возможно, если «президент Путин уйдет».
Ранее «МК» писал, что курс Запада на «смену режима» в Ираке, Ливии и Сирии породил огромные волны беженцев.