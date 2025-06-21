Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пакистан выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Власти Пакистана выдвинули кандидатуру президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года за посредничество в решении конфликта с Индией. Об этом говорится в аккаунте пакистанского правительства в соцсети X.

Источник: Reuters

Как считает Исламабад, именно действия американского лидера помогли сдержать эскалацию и сыграли ключевую роль в стабилизации ситуации. В заявлении отмечается, что Трамп проявил «стратегическую дальновидность» и «государственную мудрость» в момент резкой эскалации между двумя ядерными державами, вступив в дипломатические отношения как с Исламабадом, так и с Нью-Дели.

Это не первый раз, когда Трампа номинируют на получение престижной премии. В частности, в 2021 году глава Белого дома уже попадал в число кандидатов за то, что он стал первым за последние 30 лет президентом США, кто не начал новых войн.

Сам Дональд Трамп ранее заявил, что достоин Нобелевской премии мира, но никогда ее не получит.

Узнать больше по теме
Нобелевская премия: что известно о самой престижной международной премии
Разберемся в нюансах из реальности Нобелевской премии вместе. Нобелевская премия — одна из элитнейших наград в мире. Рассказываем о ее становлении, лауреатах-дебютантах и незаурядных фактах о ней. А еще о том, каков размер приза, где и когда вручается.
Читать дальше