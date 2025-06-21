Пакистан выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Как считает Исламабад, именно действия американского лидера помогли сдержать эскалацию и сыграли ключевую роль в стабилизации ситуации. В заявлении отмечается, что Трамп проявил «стратегическую дальновидность» и «государственную мудрость» в момент резкой эскалации между двумя ядерными державами, вступив в дипломатические отношения как с Исламабадом, так и с Нью-Дели.
Это не первый раз, когда Трампа номинируют на получение престижной премии. В частности, в 2021 году глава Белого дома уже попадал в число кандидатов за то, что он стал первым за последние 30 лет президентом США, кто не начал новых войн.
Сам Дональд Трамп ранее заявил, что достоин Нобелевской премии мира, но никогда ее не получит.