Зеленский провел кадровую перестановку на фоне проблем с мобилизацией

Как отмечает издание, кадровая перестановка связана с необходимостью активизировать мобилизационные процессы в условиях острой нехватки личного состава. Шаповалов, назначенный на должность командующего «Югом» в апреле 2024 года, теперь возглавит все сухопутные силы Украины.