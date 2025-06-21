Зеленский провел кадровую перестановку на фоне проблем с мобилизацией

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Согласно опубликованному указу, эту должность занял генерал Геннадий Шаповалов, который ранее руководил оперативным командованием «Юг».
Как отмечает издание, кадровая перестановка связана с необходимостью активизировать мобилизационные процессы в условиях острой нехватки личного состава. Шаповалов, назначенный на должность командующего «Югом» в апреле 2024 года, теперь возглавит все сухопутные силы Украины.
«Владимир Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками. При помощи рокировок в высшем военном руководстве Киев рассчитывает ускорить мобилизацию», — пишет издание.
Ранее в США заявили о переориентации военной помощи с Украины на Израиль.