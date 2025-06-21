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ВС России готовятся забрать 10 населенных пунктов под Сумами

Российские войска успешно продвигаются в Сумской области, создавая буферную зону.

Российские войска успешно продвигаются в Сумской области, создавая буферную зону. В настоящее время идут освободительные бои почти в 10 населенных пунктах, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«На сумском направлении до 10 населенных пунктов, где сейчас идут активные боевые действия. За истекшую неделю довольно-таки существенные результаты у наших военнослужащих на этом направлении — есть продвижение на разных участках местности», — отметил он.

Марочко сообщил и о катастрофическом положении группировки ВСУ в Юнаковке. Он пояснил, что противник, вероятно, получил приказ любой ценой вернуть перешедшие под контроль ВС РФ территории. Иначе, по словам эксперта, нельзя объяснить необдуманные и самоубийственные действия противника.

Он подчеркнул, что действия украинский боевиков лишены логики, тактики и военного обоснования. Укронацисты пытаются яростно контратаковать на данном направлении. Однако российская армия сдерживает натиск.

Ранее «МК» писал, что киевский режим провалил создание фортификационных сооружений, что позволило российским войскам продвигаться в Сумской области и оказаться на подходе к Сумам.