Российские войска успешно продвигаются в Сумской области, создавая буферную зону. В настоящее время идут освободительные бои почти в 10 населенных пунктах, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.
«На сумском направлении до 10 населенных пунктов, где сейчас идут активные боевые действия. За истекшую неделю довольно-таки существенные результаты у наших военнослужащих на этом направлении — есть продвижение на разных участках местности», — отметил он.
Марочко сообщил и о катастрофическом положении группировки ВСУ в Юнаковке. Он пояснил, что противник, вероятно, получил приказ любой ценой вернуть перешедшие под контроль ВС РФ территории. Иначе, по словам эксперта, нельзя объяснить необдуманные и самоубийственные действия противника.
Он подчеркнул, что действия украинский боевиков лишены логики, тактики и военного обоснования. Укронацисты пытаются яростно контратаковать на данном направлении. Однако российская армия сдерживает натиск.
Ранее «МК» писал, что киевский режим провалил создание фортификационных сооружений, что позволило российским войскам продвигаться в Сумской области и оказаться на подходе к Сумам.