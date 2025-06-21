Иран и «евротройка» договорились продолжить переговоры

В Женеве завершились переговоры между Ираном и «евротройкой» (Франция, Великобритания, Германия), в ходе которых стороны договорились продолжить диалог. Как заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, обсуждались не только вопросы ядерной программы, но и другие аспекты, включая региональную безопасность.