Иран и «евротройка» договорились продолжить переговоры

В Женеве завершились переговоры между Ираном и «евротройкой» (Франция, Великобритания, Германия), в ходе которых стороны договорились продолжить диалог. Как заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, обсуждались не только вопросы ядерной программы, но и другие аспекты, включая региональную безопасность.
Каллас подчеркнула, что эскалация напряженности в регионе невыгодна ни одной из сторон, поэтому важно сохранять переговорный процесс. Переговоры проходили в формате «евротройки» — группы стран, которые ранее участвовали в разработке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
«Региональная эскалация невыгодна никому, мы договорились продолжать переговоры, очень важно сохранять переговорный процесс открытым. Мы обсуждали не только ядерную проблему», — сказала она.
Напомним, что в 2015 году соглашение по ядерной сделке с Ираном подписали шесть стран: «евротройка», а также Россия, Китай и США.
Ранее сообщалось, что глава МИД Ирана посетит Москву для переговоров с Путиным.