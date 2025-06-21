Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран и «евротройка» договорились продолжить переговоры

В Женеве завершились переговоры между Ираном и «евротройкой» (Франция, Великобритания, Германия), в ходе которых стороны договорились продолжить диалог.

В Женеве завершились переговоры между Ираном и «евротройкой» (Франция, Великобритания, Германия), в ходе которых стороны договорились продолжить диалог. Как заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, обсуждались не только вопросы ядерной программы, но и другие аспекты, включая региональную безопасность.

Каллас подчеркнула, что эскалация напряженности в регионе невыгодна ни одной из сторон, поэтому важно сохранять переговорный процесс. Переговоры проходили в формате «евротройки» — группы стран, которые ранее участвовали в разработке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Региональная эскалация невыгодна никому, мы договорились продолжать переговоры, очень важно сохранять переговорный процесс открытым. Мы обсуждали не только ядерную проблему», — сказала она.

Напомним, что в 2015 году соглашение по ядерной сделке с Ираном подписали шесть стран: «евротройка», а также Россия, Китай и США.

Ранее сообщалось, что глава МИД Ирана посетит Москву для переговоров с Путиным.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше