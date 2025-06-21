Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Правительство Пакистана выдвинуло президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года за посредничество в урегулировании конфликта с Индией, говорится в официальном заявлении.
Ранее Трамп заявил, что Индия и Пакистан при содействии США договорились о полном и немедленном прекращении огня. «После долгих ночных переговоров при посредничестве США я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Поздравляю обе страны с проявлением здравого смысла и высокого интеллекта», — написал он.
Данную информацию подтвердили в Нью-Дели и Исламабаде. О договоренности о перемирии заявил вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.
Вооруженное противостояние перешло в активную фазу в ночь на 7 мая на фоне теракта в Кашмире. Поводом для эскалации послужил теракт в Пахалгаме (Джамму и Кашмир, контролируется Индией, оспаривается Пакистаном), унесший жизни 26 человек. В ответ Индия в ночь на 7 мая объявила о проведении операции «Синдур» «против террористической инфраструктуры в Пакистане». Исламабад отверг обвинения, назвал удары «актом войны», ответил обстрелами, а затем объявил о начале крупномасштабной военной операции «Баньян уль-Марсус» против Индии. Утром 10 мая командир авиакрыла индийских ВВС Вьомика Сингх сообщила о переброске пакистанских войск к границе, подчеркнув приверженность Нью-Дели деэскалации и ожидание аналогичных шагов от Исламабада.