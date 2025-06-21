Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Вооруженное противостояние перешло в активную фазу в ночь на 7 мая на фоне теракта в Кашмире. Поводом для эскалации послужил теракт в Пахалгаме (Джамму и Кашмир, контролируется Индией, оспаривается Пакистаном), унесший жизни 26 человек. В ответ Индия в ночь на 7 мая объявила о проведении операции «Синдур» «против террористической инфраструктуры в Пакистане». Исламабад отверг обвинения, назвал удары «актом войны», ответил обстрелами, а затем объявил о начале крупномасштабной военной операции «Баньян уль-Марсус» против Индии. Утром 10 мая командир авиакрыла индийских ВВС Вьомика Сингх сообщила о переброске пакистанских войск к границе, подчеркнув приверженность Нью-Дели деэскалации и ожидание аналогичных шагов от Исламабада.