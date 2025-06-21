США направили к границе с Ираном два военно-транспортных самолёта

Первый самолёт совершил вылет вечером 19 июня с итальянской авиабазы Авиано и был замечен южнее саудовского города Аль-Хардж, после чего вернулся обратно на базу. Второй борт вылетел с американской базы Рамштайн в Германии утром 20 июня и вошёл в воздушное пространство Кувейта, в районе населённого пункта Аль-Вафра, неподалёку от границы с Саудовской Аравией.