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Названо имя единственного человека, принимающего решения по РФ и Украине

Только президент США Дональд Трамп может принимать решения по украинскому конфликту.

Только президент США Дональд Трамп может принимать решения по украинскому конфликту. Об этом заявила глава пресс-службы госдепартамента Тэмми Брюс в ходе брифинга.

«Только президент может принять решение о том, как действовать дальше», — отметила она.

Брюс подчеркнула, что Трамп — единственный в США человек, который имеет всю информацию по конфликту на Украине. И добавила, что в Белом доме сохраняют надежду, что данный кризис будет урегулирован.

Ранее американский лидер предупредил одного из сенаторов, который побывал на Украине, что ему стоит выбирать выражения, выступая в поддержку киевского режима. Трамп отметил, что подобные высказывания могут вызвать проблемы.

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