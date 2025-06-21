Названо имя единственного человека, принимающего решения по РФ и Украине

Только президент США Дональд Трамп может принимать решения по украинскому конфликту. Об этом заявила глава пресс-службы госдепартамента Тэмми Брюс в ходе брифинга.
«Только президент может принять решение о том, как действовать дальше», — отметила она.
Брюс подчеркнула, что Трамп — единственный в США человек, который имеет всю информацию по конфликту на Украине. И добавила, что в Белом доме сохраняют надежду, что данный кризис будет урегулирован.
Ранее американский лидер предупредил одного из сенаторов, который побывал на Украине, что ему стоит выбирать выражения, выступая в поддержку киевского режима. Трамп отметил, что подобные высказывания могут вызвать проблемы.