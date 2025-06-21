Госдеп: Решения по конфликту на Украине в США будет принимать только Трамп

Отвечая на вопросы о причинах отсутствия новых санкций против России, несмотря на продолжающиеся боевые действия, представитель Госдепа указала, что «Дональд Трамп, вероятно, знает немного больше о характере ситуации, чем вы или я». Она также подчеркнула, что любой переговорный процесс является сложным и не вся информация о его ходе доступна для общественности.