Госдеп: Решения по конфликту на Украине в США будет принимать только Трамп

«Только президент может принять решение о том, как действовать дальше в отношении конфликта между РФ и Украиной», — сказала она.
Брюс добавила, что США внимательно следят за переговорами между Москвой и Киевом и остаются вовлечёнными в процесс.
Отвечая на вопросы о причинах отсутствия новых санкций против России, несмотря на продолжающиеся боевые действия, представитель Госдепа указала, что «Дональд Трамп, вероятно, знает немного больше о характере ситуации, чем вы или я». Она также подчеркнула, что любой переговорный процесс является сложным и не вся информация о его ходе доступна для общественности.
Ранее Трамп отметил небольшой прогресс в урегулировании конфликта на Украине. Глава Белого дома при этом не привёл никаких подробностей. Известно, что на следующей неделе Россия рассчитывает определить дату третьей встречи с Украиной.