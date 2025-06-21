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Россия пытается отговорить США от ударов по Ирану

Согласно информации израильской государственной телерадиокомпании Kan, Россия направила США дипломатическое послание, в котором выразила обеспокоенность возможными американскими ударами по Ирану.

Согласно информации израильской государственной телерадиокомпании Kan, Россия направила США дипломатическое послание, в котором выразила обеспокоенность возможными американскими ударами по Ирану.

Источники, знакомые с переговорным процессом между Москвой и Вашингтоном, охарактеризовали этот сигнал как «не угрозу, а предостережение», направленное на сдерживание военных планов администрации Трампа.

В то же время израильские официальные круги, по данным Kan, считают, что американский президент близок к принятию решения о военной операции против Ирана, хотя окончательный выбор может быть сделан в пользу продолжения дипломатических переговоров.

Ранее сообщалось, что Иран и «евротройка» договорились продолжить переговоры.