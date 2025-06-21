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Подполковник Дэвис: Украина останется без помощи от США из-за Израиля

Белый дом может использовать помощь Израилю как повод для окончательного прекращения поддержки Украины.

Источник: Аргументы и факты

США вряд ли продолжат поставки вооружений Украине из-за приоритетной необходимости снабжения Израиля, заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

По его словам, система ПВО Израиля испытывает дефицит ракет, и Вашингтон будет в первую очередь обеспечивать союзника на Ближнем Востоке.

«Как вы думаете, куда пойдет следующая поставка ракет для ПВО из Вашингтона? Точно не в Киев. Зеленский буквально умолял отправить им эти ракеты, но теперь он ничего не получит», — отметил Дэвис.

Подполковник также указал, что Белый дом может использовать военную помощь Израилю как удобный повод для окончательного прекращения военной поддержки Украины.

Ранее эксперты рассказали aif.ru, что ждет Владимира Зеленского на фоне разворачивающегося конфликта на Ближнем Востоке и после провала на саммите G7 в Канаде, где ему не удалось заручиться поддержкой Запада.

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