Зеленский устроил кадровые перестановки в руководстве ВСУ для ускорения мобилизации

«В последние месяцы проблема ликвидации дефицита живой силы стала ещё более актуальной, поскольку Россия усилила свои атаки вдоль 1000-километровой линии фронта и сумела захватить новые территории на севере и востоке Украины», — говорится в сообщении издания.
Напомним, 19 июня стало известно, что Владимир Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками бригадного генерала Геннадия Шаповалова. Ранее, с апреля 2024 года, он занимал должность командующего оперативным командованием «Юг» в составе Вооружённых сил Украины. Шаповалов сменил на этом посту Михаила Драпатого, который подал в отставку 1 июня.