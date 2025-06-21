Зеленский устроил кадровые перестановки в руководстве ВСУ для ускорения мобилизации

Напомним, 19 июня стало известно, что Владимир Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками бригадного генерала Геннадия Шаповалова. Ранее, с апреля 2024 года, он занимал должность командующего оперативным командованием «Юг» в составе Вооружённых сил Украины. Шаповалов сменил на этом посту Михаила Драпатого, который подал в отставку 1 июня.