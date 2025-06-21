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Зеленский устроил кадровые перестановки в руководстве ВСУ для ускорения мобилизации

Глава киевского режима Владимир Зеленский произвёл кадровые изменения в военном руководстве, назначив нового командующего Сухопутными войсками. По данным британского издания Financial Times, эти перестановки направлены на оптимизацию процесса мобилизации на Украине.

Источник: Life.ru

«В последние месяцы проблема ликвидации дефицита живой силы стала ещё более актуальной, поскольку Россия усилила свои атаки вдоль 1000-километровой линии фронта и сумела захватить новые территории на севере и востоке Украины», — говорится в сообщении издания.

Напомним, 19 июня стало известно, что Владимир Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками бригадного генерала Геннадия Шаповалова. Ранее, с апреля 2024 года, он занимал должность командующего оперативным командованием «Юг» в составе Вооружённых сил Украины. Шаповалов сменил на этом посту Михаила Драпатого, который подал в отставку 1 июня.