Представитель армянской диаспоры в США: Пашинян действует как диктатор

Ранее основателю компании «Ташир Групп» Самвелу Карапетяну предъявили обвинения и арестовали в Армении после его заявления о поддержке ААЦ на фоне критики со стороны властей. Бизнесмен вину не признал, назвав армянские власти несостоятельными. Его поддержка церкви вызвала гнев премьер-министра Никола Пашиняна, разместившего в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей. МВД Армении сообщало об «оперативных мероприятиях» у дома Карапетяна в Ереване и о «доставленных в отделение гражданах».