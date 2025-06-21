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Представитель армянской диаспоры в США: Пашинян действует как диктатор

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не имеет права вмешиваться в дела Армянской апостольской церкви (ААЦ) и действует как диктатор, заявил РИА Новости видный представитель армянской диаспоры в США Арут Сасунян, комментируя арест бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не имеет права вмешиваться в дела Армянской апостольской церкви (ААЦ) и действует как диктатор, заявил РИА Новости видный представитель армянской диаспоры в США Арут Сасунян, комментируя арест бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна.

«У него (Пашиняна) нет права вмешиваться в дела церкви, поскольку, согласно конституции Армении, церковь отделена от государства», — подчеркнул представитель армянской диаспоры в США.

Он убеждён, что Пашинян стремится использовать ААЦ в политических целях и намерен заменить Католикоса всех армян Гарегина II на более лояльную фигуру. По его словам, в церкви существуют свои 1700-летние традиции решения вопросов с духовенством, и не дело премьер-министра заниматься этим. Сасунян также заявил, что действия премьера являются нарушением закона.

«Он очень нетерпим и, хотя и называет себя демократом, таковым не является. Он диктатор, который не терпит тех, кто не согласен с ним», — заявил Сасунян.

Ранее основателю компании «Ташир Групп» Самвелу Карапетяну предъявили обвинения и арестовали в Армении после его заявления о поддержке ААЦ на фоне критики со стороны властей. Бизнесмен вину не признал, назвав армянские власти несостоятельными. Его поддержка церкви вызвала гнев премьер-министра Никола Пашиняна, разместившего в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей. МВД Армении сообщало об «оперативных мероприятиях» у дома Карапетяна в Ереване и о «доставленных в отделение гражданах».

Читайте материал по теме: Церковный конфликт в Армении дошел до пиццы.

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