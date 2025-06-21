ВС РФ ударили по месту запуска безэкипажных катеров ВСУ под Одессой

Ранее Life.ru сообщал, что российские войска нанесли удары беспилотниками «Герань-2» по мостам вблизи населённых пунктов Шахово и Владимировка в ДНР. Кроме того, сообщается об атаке на лагерь подготовки украинских военных из оперативно-тактической группы «Донецк», который находился в районе Попасного Днепропетровской области.