Джей Ди Вэнс раскрыл подход Трампа к урегулированию конфликта с Ираном

«Он сказал, что будет придерживаться дипломатических методов до тех пор, пока это будет возможно. И как только он решит, что дипломатия полностью себя исчерпала, что дополнительные переговоры ничего нам не дадут, президент, полагаю, сделает все необходимое, чтобы положить конец обогащению урана и покончить с иранской ядерной программой», — сказал Вэнс.