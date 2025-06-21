Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пакистан выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года

Правительство Пакистана официально предложило кандидатуру президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года. Это решение было озвучено на официальной странице кабмина в социальной сети X.

Источник: Life.ru

В публикации отмечается, что данное предложение сделано в знак признания «решительного дипломатического вмешательства и основополагающего лидерства» Трампа в ходе недавнего конфликта между Индией и Пакистаном. Власти Пакистана подчеркнули, что Трамп «продемонстрировал большую стратегическую дальновидность и выдающуюся государственную мудрость», взаимодействуя с обеими странами и способствуя деэскалации напряжённости.

Кроме того, пакистанское правительство выразило благодарность Трампу за его стремление помочь в решении вопроса о принадлежности Кашмира, который остаётся одной из ключевых проблем в отношениях между Исламабадом и Нью-Дели.

Ранее Life.ru писал, что Александр Лукашенко предложил дать Трампу Нобелевскую премию мира при одном условии. Белорусский лидер заявил, что президент США должен стать настоящим миротворцем.

Узнать больше по теме
Нобелевская премия: что известно о самой престижной международной премии
Разберемся в нюансах из реальности Нобелевской премии вместе. Нобелевская премия — одна из элитнейших наград в мире. Рассказываем о ее становлении, лауреатах-дебютантах и незаурядных фактах о ней. А еще о том, каков размер приза, где и когда вручается.
Читать дальше