В МИД РФ опровергли сообщения о наличии гражданства США у Захаровой

В сообщении подчёркивается, что иностранные агенты вновь предприняли попытку дискредитации представителя МИД РФ, выпустив заведомо ложный видеоматериал. По утверждению пресс-службы министерства, подобные фейковые вбросы повторяются из года в год и не содержат никаких доказательств.
«В “новом” ролике сенсаций — ни одной. Аргументов — тоже ноль. Степень оригинальности — в глубоком минусе», — говорится в заявлении МИД РФ.
Ранее Захарова отметила, что ей ничего не известно о возможных предложениях предоставить политическое убежище Илону Маску. В свою очередь, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что направил запрос в Министерство иностранных дел РФ с просьбой рассмотреть возможность предоставления убежища миллиардеру, указывая на ухудшение его отношений с президентом США Дональдом Трампом. Позднее данную ситуацию охарактеризовали как обычный, хотя и «неприличный хайп».