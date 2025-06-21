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В МИД РФ опровергли сообщения о наличии гражданства США у Захаровой

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации отреагировали на распространяемую информацию о якобы имеющемся у официального представителя ведомства Марии Захаровой гражданстве Соединённых Штатов. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном Telegram-канал дипломатического ведомства.

Источник: Life.ru

В сообщении подчёркивается, что иностранные агенты вновь предприняли попытку дискредитации представителя МИД РФ, выпустив заведомо ложный видеоматериал. По утверждению пресс-службы министерства, подобные фейковые вбросы повторяются из года в год и не содержат никаких доказательств.

«В “новом” ролике сенсаций — ни одной. Аргументов — тоже ноль. Степень оригинальности — в глубоком минусе», — говорится в заявлении МИД РФ.

Ранее Захарова отметила, что ей ничего не известно о возможных предложениях предоставить политическое убежище Илону Маску. В свою очередь, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что направил запрос в Министерство иностранных дел РФ с просьбой рассмотреть возможность предоставления убежища миллиардеру, указывая на ухудшение его отношений с президентом США Дональдом Трампом. Позднее данную ситуацию охарактеризовали как обычный, хотя и «неприличный хайп».

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