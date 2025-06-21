В МИД РФ опровергли сообщения о наличии гражданства США у Захаровой

Ранее Захарова отметила, что ей ничего не известно о возможных предложениях предоставить политическое убежище Илону Маску. В свою очередь, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что направил запрос в Министерство иностранных дел РФ с просьбой рассмотреть возможность предоставления убежища миллиардеру, указывая на ухудшение его отношений с президентом США Дональдом Трампом. Позднее данную ситуацию охарактеризовали как обычный, хотя и «неприличный хайп».