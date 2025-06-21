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Глава разведки США обвинила СМИ в искажении ее позиции по ядерной программе Ирана

Глава национальной разведки США Тулси Габбард в своем аккаунте в соцсети X выступила в поддержку заявления Дональда Трампа о потенциальных ядерных амбициях Ирана.

Глава национальной разведки США Тулси Габбард в своем аккаунте в соцсети X выступила в поддержку заявления Дональда Трампа о потенциальных ядерных амбициях Ирана. Она обвинила СМИ в искажении ее слов и намеренном создании ложного впечатления о разногласиях между ней и бывшим президентом.

Габбард подтвердила тезис Трампа о том, что Ирану потребуется от нескольких недель до месяцев для создания ядерного оружия, если страна примет такое решение.

«Мои слова намеренно вырваны из контекста фейк-ньюз, чтобы изобразить раздор», — написала Габбард.

Одновременно она опубликовала видео своих мартовских выступлений в Конгрессе, где заявляла, что американская разведка не считает, будто Иран в настоящее время разрабатывает ядерное оружие. Трамп назвал эту позицию ошибочной.

Ранее Джей Ди Вэнс раскрыл подход Трампа к урегулированию конфликта с Ираном.

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