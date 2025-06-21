Китайские инвесторы запустят производство древесного угля в Хабаровске

«Планируется производить брикеты из прессованных опилок и неликвидной древесины после санитарных рубок. Это избавит от лишних отходов и поможет перейти на более экологичное отопление — как в частных домах, так и на предприятиях. Китайская сторона готова поставить современное оборудование. Сейчас весь древесный уголь в Хабаровске привозной, а таких производств в городе нет. Мы уже нашли помещение, чтобы ускорить запуск», — рассказал Руслан Горлов.