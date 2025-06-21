Китайские инвесторы запустят производство древесного угля в Хабаровске

В Хабаровске может появиться производство древесного угля. Проект предложили в ходе встречи представителей городской администрации с делегацией из китайского города Цзилинь. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В администрации Хабаровска обсудили совместный российско-китайский инвестиционный проект. На встрече с делегацией из КНР речь шла о запуске в городе нового производства по выпуску древесного угля.
«Наши страны связывают надежные отношения. Совместное заявление лидеров России и Китая подтверждает важность развития торговли и промышленного сотрудничества на региональном уровне. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук нацеливает нас на взаимовыгодную работу с китайскими коллегами», — сказал вице-мэр Хабаровска, первый заместитель мэра города по экономическим вопросам Денис Митрофанов.
Подробности проекта озвучил начальник управления инвестиционного развития Руслан Горлов. По его словам, инициатором выступило местное предприятие ООО «Древуголь».
«Планируется производить брикеты из прессованных опилок и неликвидной древесины после санитарных рубок. Это избавит от лишних отходов и поможет перейти на более экологичное отопление — как в частных домах, так и на предприятиях. Китайская сторона готова поставить современное оборудование. Сейчас весь древесный уголь в Хабаровске привозной, а таких производств в городе нет. Мы уже нашли помещение, чтобы ускорить запуск», — рассказал Руслан Горлов.
Китайская сторона выразила готовность начать реализацию проекта.
«На сегодняшней встрече мы дали понять нашим коллегам, что готовы сотрудничать и начать реализацию этого проекта. Древесный уголь имеет широкий спектр применения, а наше производство является современным и профессиональным. Мы уверены, что это предприятие повысит рентабельность лесного бизнеса в Хабаровске», — сказал Мяо Хунтао, учредитель компании ООО «Цзилинь Чжунцзинь. Экономика и торговля» (КНР).