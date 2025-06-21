Глава МИД Ирана: США могли прикрываться переговорами перед атакой Израиля

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу NBC выразил сомнение в искренности США на переговорах по ядерной сделке. По его словам, Вашингтон мог использовать диалог с Тегераном лишь как прикрытие перед воздушным ударом Израиля, что серьезно подорвало доверие к процессу переговоров.
Аракчи отметил, что действия американской стороны ставят под вопрос их заинтересованность в дипломатическом урегулировании. Он подчеркнул, что администрация президента Дональда Трампа должна продемонстрировать готовность к подлинному диалогу, иначе восстановить доверие будет крайне сложно.
Глава иранского МИД охарактеризовал произошедшее как «предательство дипломатии», добавив, что после атаки со стороны Израиля Тегеран сомневается в возможности вести переговоры с США на условиях взаимного доверия.
Ранее Аракчи рассказал, что в понедельник отправится в российскую столицу для встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.