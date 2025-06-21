ЦАХАЛ заявила о ракетном обстреле со стороны Тегерана и новом авиаударе по Ирану

Ранее появилась информация, что США направили два военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy к границам Кувейта и Саудовской Аравии неподалёку от Ирана. В то же время президент США Дональд Трамп отметил, что не рассматривает возможность отправки американских сухопутных войск в Иран.