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ЦАХАЛ заявила о ракетном обстреле со стороны Тегерана и новом авиаударе по Ирану

Израильские военные сообщили о новом ракетном обстреле с территории Ирана 21 июня. Армейская пресс-служба подтвердила эту информацию. В нескольких районах страны зазвучали сирены. Население попросили укрыться в убежищах.

Источник: Life.ru

Взрывы слышали жители центральной части Израиля. Также информация о звуках взрывов поступила из Тель-Авива. Сообщается о пожаре в доме в центральной части страны, на месте работают спасатели.

Ракеты, выпущенные Ираном по Израилю. Видео © Telegram / yediotnews / isna94.

После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале новой волны авиаударов по ракетным складам и объектам пусковой инфраструктуры в центральной части Ирана.

Ранее появилась информация, что США направили два военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy к границам Кувейта и Саудовской Аравии неподалёку от Ирана. В то же время президент США Дональд Трамп отметил, что не рассматривает возможность отправки американских сухопутных войск в Иран.

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