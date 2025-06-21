ЦАХАЛ заявила о ракетном обстреле со стороны Тегерана и новом авиаударе по Ирану

Взрывы слышали жители центральной части Израиля. Также информация о звуках взрывов поступила из Тель-Авива. Сообщается о пожаре в доме в центральной части страны, на месте работают спасатели.
Ракеты, выпущенные Ираном по Израилю. Видео © Telegram / yediotnews / isna94.
После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале новой волны авиаударов по ракетным складам и объектам пусковой инфраструктуры в центральной части Ирана.
Ранее появилась информация, что США направили два военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy к границам Кувейта и Саудовской Аравии неподалёку от Ирана. В то же время президент США Дональд Трамп отметил, что не рассматривает возможность отправки американских сухопутных войск в Иран.