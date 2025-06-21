Евросоюз хочет, чтобы в России сменилась власть и предпринимает определенные шаги для этого. Такое мнение высказала бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая сейчас занимает должность руководителя аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ.
Кнайсль вспомнила эпизод во время совещания профильных министров ЕС, когда госсекретарь по энергетике Цехетнер заявила о возобновлении поставок российского газа после «смены режима» в России. Карин Кнайсль сравнила действия Брюсселя в отношении РФ с теми действиями, что предпринимает Израиль по отношению к Ираку.
«То есть, по сути, то, что делает Европейский союз, это то же самое, что Израиль делает в отношении Ирана. Они работают над свержением власти в стране», — цитирует ТАСС слова Кнайсль, сказанные во время ПМЭФ.
Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что геополитические оппоненты РФ вынашивают планы по смене власти в России.
Тем временем посол РФ в Риме Алексей Парамонов заявил, что у Запада не получилось убрать Россию с международной сцены, так как мир нуждается в ней.