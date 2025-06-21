NYP: Байден ездит на работу в Вашингтон на поезде ради загадочного проекта

Бывшие работники его администрации называют интригой то, чем именно занимается Байден во временном офисе, который находится недалеко от вокзала Юнион-Стейшн в округе Колумбия.
«Это действительно загадка», — отметил один из бывших помощников Байдена, говоря о его деятельности в округе Колумбия. При этом сотрудники, которые продолжают работать с ним, избегают давать конкретные ответы, указано в материале.
Байден как бывший президент имеет право бесплатно пользоваться офисом в Вашингтоне до июля. Предполагают, что он занят написанием книги и разработкой планов по созданию библиотеки и фонда в свою честь.
Как сообщал Life.ru, ранее сенат США начал проводить слушания, чтобы определить когнитивное состояние Джо Байдена в его время на посту президента. Республиканцы считают, что действия прошлой администрации и ошибки Байдена нарушили конституционные принципы и поставили под угрозу безопасность США.