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NYP: Байден ездит на работу в Вашингтон на поезде ради загадочного проекта

Экс-президент США Джо Байден продолжает регулярно добираться на работу в Вашингтон на поезде из своей резиденции в Делавэре. Он трудится над таинственным проектом, сообщает газета New York Post, ссылаясь на источники.

Источник: Life.ru

Бывшие работники его администрации называют интригой то, чем именно занимается Байден во временном офисе, который находится недалеко от вокзала Юнион-Стейшн в округе Колумбия.

«Это действительно загадка», — отметил один из бывших помощников Байдена, говоря о его деятельности в округе Колумбия. При этом сотрудники, которые продолжают работать с ним, избегают давать конкретные ответы, указано в материале.

Байден как бывший президент имеет право бесплатно пользоваться офисом в Вашингтоне до июля. Предполагают, что он занят написанием книги и разработкой планов по созданию библиотеки и фонда в свою честь.

Как сообщал Life.ru, ранее сенат США начал проводить слушания, чтобы определить когнитивное состояние Джо Байдена в его время на посту президента. Республиканцы считают, что действия прошлой администрации и ошибки Байдена нарушили конституционные принципы и поставили под угрозу безопасность США.

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