Израиль объявил о строительстве убежищ в чувствительных районах

Израильские власти собираются построить тысячу новых мобильных убежищ. Об этом пишет Times of Israel.
Строительство начнется после того, как завершится конфликт с Ираном. Помимо новых убежищ запланирован ремонт 500 уже имеющихся укрытий.
«Правительство Израиля одобрило план министерства обороны и командования тыла по ремонту 500 общественных бомбоубежищ и развертыванию тысячи мобильных придорожных убежищ по всей стране», — отмечает автор публикации.
Основная часть убежищ, которые будут ремонтировать, находится в центре Израиля. По данным издания, новые убежища будут возведены в чувствительных районах страны. На все эти мероприятия власти потратят почти 30 миллионов долларов.