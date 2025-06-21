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Израиль объявил о строительстве убежищ в чувствительных районах

Израильские власти собираются построить тысячу новых мобильных убежищ.

Израильские власти собираются построить тысячу новых мобильных убежищ. Об этом пишет Times of Israel.

Строительство начнется после того, как завершится конфликт с Ираном. Помимо новых убежищ запланирован ремонт 500 уже имеющихся укрытий.

«Правительство Израиля одобрило план министерства обороны и командования тыла по ремонту 500 общественных бомбоубежищ и развертыванию тысячи мобильных придорожных убежищ по всей стране», — отмечает автор публикации.

Основная часть убежищ, которые будут ремонтировать, находится в центре Израиля. По данным издания, новые убежища будут возведены в чувствительных районах страны. На все эти мероприятия власти потратят почти 30 миллионов долларов.