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Армия Израиля заявила о начале новой волны ударов по Ирану

Удары были нацелены на склады с ракетами.

Источник: Аргументы и факты

Израильские вооружённые силы объявили о начале новой серии авиаударов, направленных против объектов ракетной инфраструктуры на территории Ирана. Сообщение поступило вскоре после того, как Иран осуществил очередной ракетный обстрел израильской территории.

Согласно заявлению пресс-службы армии, удары были нацелены на склады с ракетами, а также на элементы пусковой инфраструктуры, расположенные в центральных районах Ирана.

Военные подчеркнули, что данные действия являются ответной мерой и направлены на ослабление иранского потенциала по запуску ракет по израильским целям.

Ранее сообщалось, что иранская ракета разорвалась неподалеку от офиса американской компании Microsoft в Беэр-Шеве, расположенном на юге Израиля.