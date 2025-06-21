Армия Израиля заявила о начале новой волны ударов по Ирану

Израильские вооружённые силы объявили о начале новой серии авиаударов, направленных против объектов ракетной инфраструктуры на территории Ирана. Сообщение поступило вскоре после того, как Иран осуществил очередной ракетный обстрел израильской территории.
Согласно заявлению пресс-службы армии, удары были нацелены на склады с ракетами, а также на элементы пусковой инфраструктуры, расположенные в центральных районах Ирана.
Военные подчеркнули, что данные действия являются ответной мерой и направлены на ослабление иранского потенциала по запуску ракет по израильским целям.
Ранее сообщалось, что иранская ракета разорвалась неподалеку от офиса американской компании Microsoft в Беэр-Шеве, расположенном на юге Израиля.