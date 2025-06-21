Кнайсль: ЕС хочет сменить власть в России, действуя как Израиль против Ирана

«Австрийская госсекретарь по энергетике Элизабет Цехетнер заявила, что после “смены режима в России”, если президент Владимир Путин уйдет — можно будет вновь рассматривать возможность поставок российского газа. То есть, по сути, то, что делает Европейский союз, это то же самое, что Израиль делает в отношении Ирана», — передает ТАСС слова Кнайсль.