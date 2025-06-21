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Кнайсль: ЕС хочет сменить власть в России, действуя как Израиль против Ирана

В Евросоюзе хотят сменить власть в России. Они поступают по отношению к РФ также, как Израиль в конфликте с Ираном. Об этом рассказала экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра из СПбГУ Карин Кнайсль.

Кнайсль объяснила логику поведения ЕС по отношению к РФ.

В Евросоюзе хотят сменить власть в России. Они поступают по отношению к РФ также, как Израиль в конфликте с Ираном. Об этом рассказала экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра из СПбГУ Карин Кнайсль.

«Австрийская госсекретарь по энергетике Элизабет Цехетнер заявила, что после “смены режима в России”, если президент Владимир Путин уйдет — можно будет вновь рассматривать возможность поставок российского газа. То есть, по сути, то, что делает Европейский союз, это то же самое, что Израиль делает в отношении Ирана», — передает ТАСС слова Кнайсль.

Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017—2019 годах. В 2018-м она вышла замуж, и на ее свадьбе побывал Путин. Сейчас австрийка живет в деревне под Рязанью, где купила участок и ремонтирует дом. Она является руководителем центра «G.O.R.K.I.» Санкт-Петербургского государственного университета, который изучает проблемы экономического развития.

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