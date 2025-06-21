В США разворачиваются события по методичке цветных революций

В США в начале июля запланирована очередная волна митингов против политики президента Дональда Трампа. Призывы на их сборы работают по методичкам цветных революций, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Методичка по проведению цветных революций глубинного государства 2.0», — отметил он.
Дмитриев высказал такое мнение после того, как увидел в соцсетях публикации листовок с призывами выйти на антиправительственные протесты. Они запланированы на 4 июля и названы вторым раундом акции No Kings («Нет королям»).
Первый раунд прокатился по США 14 июня. Тогда Трамп отмечал свой день рождения, а в Вашингтоне проходил военный парад.
Ранее «МК» писал, что вторую неделю в США не прекращаются антиправительственные протесты, поводом для которых послужила миграционная политика Дональда Трампа. На самом ли деле главная причина столь серьезных волнений — депортация нелегальных мигрантов.