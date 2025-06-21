Западные СМИ: ЕС не способен конкурировать с великими державами

Издание подчеркнуло, что Европа — это не великая держава, а скорее союз средних и малых суверенных государств. Из-за своей структуры и внутренних противоречий ЕС неспособен на конкуренцию с великими державами, отмечается в статье. Кроме того, «отход от здравого смысла и связанный с этим подрыв суверенитета в европейских странах всегда будут препятствовать становлению ЕС авторитетной геополитической силой», полагают авторы.