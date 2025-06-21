Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Западные СМИ: ЕС не способен конкурировать с великими державами

Европа не в состоянии играть значимую геополитическую роль в соперничестве великих держав, говорится в публикации издания Strategic Culture.

Европа не в состоянии играть значимую геополитическую роль в соперничестве великих держав, говорится в публикации издания Strategic Culture.

Издание подчеркнуло, что Европа — это не великая держава, а скорее союз средних и малых суверенных государств. Из-за своей структуры и внутренних противоречий ЕС неспособен на конкуренцию с великими державами, отмечается в статье. Кроме того, «отход от здравого смысла и связанный с этим подрыв суверенитета в европейских странах всегда будут препятствовать становлению ЕС авторитетной геополитической силой», полагают авторы.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что европейские государства ошибочно считают Россию и Китай главной угрозой. По его мнению, ключевые угрозы для ЕС — внутренние: миграционная политика, разрушающая культурные основы Европы, а также экономическая политика, снижающая конкурентоспособность, и политика в сфере безопасности.

Читайте материал: В Германии рассказали об ударе ЕС по экономике Украины.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше