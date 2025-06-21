Европа не в состоянии играть значимую геополитическую роль в соперничестве великих держав, говорится в публикации издания Strategic Culture.
Издание подчеркнуло, что Европа — это не великая держава, а скорее союз средних и малых суверенных государств. Из-за своей структуры и внутренних противоречий ЕС неспособен на конкуренцию с великими державами, отмечается в статье. Кроме того, «отход от здравого смысла и связанный с этим подрыв суверенитета в европейских странах всегда будут препятствовать становлению ЕС авторитетной геополитической силой», полагают авторы.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что европейские государства ошибочно считают Россию и Китай главной угрозой. По его мнению, ключевые угрозы для ЕС — внутренние: миграционная политика, разрушающая культурные основы Европы, а также экономическая политика, снижающая конкурентоспособность, и политика в сфере безопасности.
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