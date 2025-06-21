Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЦАХАЛ сообщили о подготовке к затяжной военной кампании против Ирана

Израиль готовится к длительной военной кампании против Ирана. Об этом 20 июня сообщил глава генштаба Армии Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир.

Источник: AP 2024

По его словам, не смотря на действующие удары по ракетной инфраструктуре и ликвидации военного руководства Ирана, ЦАХАЛ продолжит выполнение долгой и сложной военной операции.

«Хотя мы добились значительных успехов, впереди еще трудные дни, — отметил он. Мы находимся в переломный момент, когда необходимо устранить экзистенциальную угрозу», — приводит его слова газета Financial Times.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) 20 июня заявил об атаке министерства внутренних дел в израильском городе Хайф. Уточняется, что удар был совершен в ответ на атаку службы безопасности в Тегеране.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше