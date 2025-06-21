В ЦАХАЛ сообщили о подготовке к затяжной военной кампании против Ирана

По его словам, не смотря на действующие удары по ракетной инфраструктуре и ликвидации военного руководства Ирана, ЦАХАЛ продолжит выполнение долгой и сложной военной операции.
«Хотя мы добились значительных успехов, впереди еще трудные дни, — отметил он. Мы находимся в переломный момент, когда необходимо устранить экзистенциальную угрозу», — приводит его слова газета Financial Times.
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) 20 июня заявил об атаке министерства внутренних дел в израильском городе Хайф. Уточняется, что удар был совершен в ответ на атаку службы безопасности в Тегеране.