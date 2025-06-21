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FA: члены НАТО не примут Украину в альянс из-за страха конфликта с Россией

Единой позиции в альянсе по вопросу украинского членства до сих пор нет.

Источник: Аргументы и факты

Страны НАТО не готовы принять Украину в свои ряды из-за опасений эскалации конфликта с Россией, утверждает профессор международных отношений Чарльз Купчан в статье, опубликованной в журнале Foreign Affairs.

По его словам, несмотря на прежние заявления, единой позиции в альянсе по вопросу украинского членства до сих пор нет и, скорее всего, не будет в ближайшее время.

Как отмечает автор, государства-члены НАТО недвусмысленно дали понять, что не считают целесообразным идти на риск прямого военного конфликта с Россией ради защиты Украины. Такое положение фактически оставляет Киев вне зоны гарантий безопасности альянса.

Купчан также подчеркивает, что повторяющиеся, но не подкреплённые действиями обещания со стороны Запада лишь ослабляют позицию Украины, поскольку создают ложные ожидания. Вместо иллюзий о членстве в НАТО Киеву, по мнению эксперта, стоит сосредоточиться на более реалистичных сценариях обеспечения своей безопасности.

Ранее сообщалось, что США настаивают на ограниченном упоминании Украины в финальном коммюнике саммита НАТО, который пройдет на следующей неделе.

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