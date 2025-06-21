Отец Илона Маска назвал неправдой слухи о бегстве сына в Россию

Информация о том, что американский миллиардер Илон Маск якобы запросил политическое убежище в Российской Федерации, является недостоверной. Так прокомментировал появившиеся в сети публикации отец бизнесмена Эррол Маск.
«Нет, я не думаю, что это правда», — заявил Эррол Маск.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова также заявила, что не располагает информацией о якобы предоставлении убежища в России для американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска.
В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления о предоставлении американскому предпринимателю Илону Маску убежища в России. Он призвал дождаться официальных заявлений.
Ранее первый заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков предположил, что Илон Маск мог бы получить политическое убежище в России, но у него вряд ли возникнет такая необходимость.
Также сообщалось, что депутат Государственной думы Владислав Даванков на фоне скандала вокруг американского бизнесмена заявил, что Илону Маску стоит предложить политическое убежище в России, отметив, что РФ нужны «такие мигранты», как миллиардер Маск.
Напомним, Илон Маск вступил в конфликт с президентом США Дональдом Трампом, в избирательной команде которого он принимал активное участие. После того, как Трамп вернулся в Белый дом, Маск оставался в его команде, шокируя ряд ведомств предложениями о радикальных реформах и сокращении финансирования.
В частности, Маск заявил, что его недавний друг и покровитель был тесно связан с педофилом Эпштейном, в чьих секретных файлах можно найти о Трампе много занятного. Также Маск высказал намерение создать собственную политическую партию.
Когда конфликт начал затихать, стало ясно, что Маск выходит из спора с огромными финансовыми и репутационными потерями. Лишь за один день, 6 июня, он стал беднее на 34 миллиарда долларов, а акции его компании Tesla показали рекордное падение.
Анализируя причины и возможные последствия конфликта Маска и Трампа, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин предположил, что конфликт созрел из-за третьей силы.