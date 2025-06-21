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Арагчи: Иран будет готов в ответ атаковать военных США на Ближнем Востоке

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Тегеран будет готов нанести ответные удары по американским военным на Ближнем Востоке, если США присоединятся к развязанным Израилем военным действиям. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу NBC News.

Источник: AP 2024

«Когда идет война, обе стороны атакуют друг друга. Это вполне понятно. Самозащита — это законное право каждой страны», — сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли Иран наносить ответные удары в том числе по американским военным в регионе.

Глава МИД исламской республики выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп при желании мог бы в ходе одного телефонного разговора убедить Израиль прекратить атаковать Иран. «Необходим лишь телефонный звонок из Вашингтона в Тель-Авив, чтобы положить этому всему конец», — убежден Арагчи.

Трамп ранее сказал, что США готовы дать Ирану максимум две недели на то, чтобы попытаться дипломатическим путем прийти к урегулированию кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана, предотвратив нанесение Вашингтоном ударов по исламской республике.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки Тегеран осуществил ответную атаку. В последующие дни они вновь обменивались ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов. Взаимные удары продолжаются.

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