Арагчи: Иран будет готов в ответ атаковать военных США на Ближнем Востоке

Глава МИД исламской республики выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп при желании мог бы в ходе одного телефонного разговора убедить Израиль прекратить атаковать Иран. «Необходим лишь телефонный звонок из Вашингтона в Тель-Авив, чтобы положить этому всему конец», — убежден Арагчи.