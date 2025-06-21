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Foreign Affairs: НАТО не должно предоставлять Украине гарантии безопасности

Североатлантический альянс не должен давать Украине гарантии безопасности после завершения конфликта с Россией, так как при повторении ситуации это обяжет его вступить в войну с Москвой.

Североатлантический альянс не должен давать Украине гарантии безопасности после завершения конфликта с Россией, так как при повторении ситуации это обяжет его вступить в войну с Москвой. Об этом пишет в статье для Foreign Affairs профессор международных отношений Джорджтаунского университета и старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Чарльз Купчан.

«Если бы Украина подверглась нападению России после вступления в альянс, НАТО могло бы отказаться от участия в войне на ее стороне. Однако неспособность защитить государство-член подорвала бы доверие к блоку», — подчеркивает эксперт.

Как отмечает автор, НАТО оказалось бы в безвыходной ситуации: воевать против России (ранее признанной неподходящим противником) или отступить, «фатально ослабив западный альянс».

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа добивается минимизации упоминаний Украины в итоговом коммюнике саммита НАТО. В текущем проекте документа отсутствует развернутое заявление о поддержке Киева.

Читайте материал по теме: В США перечислили плюсы закрытия дверей НАТО для Украины.

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