Foreign Affairs: НАТО не должно предоставлять Украине гарантии безопасности

Североатлантический альянс не должен давать Украине гарантии безопасности после завершения конфликта с Россией, так как при повторении ситуации это обяжет его вступить в войну с Москвой. Об этом пишет в статье для Foreign Affairs профессор международных отношений Джорджтаунского университета и старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Чарльз Купчан.