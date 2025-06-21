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Кнайсль предрекла развал Евросоюза до вступления в него Украины

Европейского союза может уже и не быть в нынешнем виде, когда в него соберется вступить Украина.

Европейского союза может уже и не быть в нынешнем виде, когда в него соберется вступить Украина. Об этом заявила бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль во время ПМЭФ, передает ТАСС.

Руководителю аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ задали вопрос на счет того, вступит ли Украина в ЕС через 5−10 лет. Кнайсль выразила сомнения по этому поводу.

«Я не уверена, будет ли к тому моменту ЕС существовать в нынешнем виде», — ответила она.

Кнайсль отметила, что Евросоюз последние три десятка лет расширялся, но не было углубления интеграции. Реформы, общая конституция потерпели провал. Она назвала систему под названием ЕС нерабочей. Проблемы создают и внутренние противоречия Брюсселя со странами-участницами объединения.

Ранее «МК» писал, что, по мнению Кнайсль, Европейский союз предпринимает попытки по смене власти в Российской Федерации по тому же сценарию, что и Израиль в отношении Ирана.

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