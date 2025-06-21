Никулин: Британия, Франция и ФРГ могут помочь Украине создать грязную бомбу

«Украине, скорее всего, потребуется внешняя поддержка, поскольку сама страна долгое время не занималась научными разработками в этой области, многие специалисты разъехались по миру или уже около 30 лет не работают по своей специальности, фактически перестав быть учеными. Тем не менее, создание такой бомбы возможно», — объяснил он.