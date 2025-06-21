Для создания «грязной бомбы» Украине, вероятно, потребуется внешняя научно-техническая помощь, и ее могут предоставить западные союзники. Об этом aif.ru сообщил бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.
«Украине, скорее всего, потребуется внешняя поддержка, поскольку сама страна долгое время не занималась научными разработками в этой области, многие специалисты разъехались по миру или уже около 30 лет не работают по своей специальности, фактически перестав быть учеными. Тем не менее, создание такой бомбы возможно», — объяснил он.
Никулин указал, что помощь могут оказать те страны, которые сейчас активно поддерживают Украину.
«Это Британия, Франция, Германия. Те, кто сейчас пытаются организовать новый поход против России», — сказал он.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский способен пойти на любой шаг, включая использование «грязной бомбы» с целью обвинения России.
Комментируя возможные провокации с применением «грязной бомбы», президент России Владимир Путин отметил, что если бы Украина использовала «грязную бомбу» против России, это стало бы колоссальной ошибкой Киева.