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Дмитриев: Протесты в США идут по методичкам цветных революций

Спецпредставитель Путина провел параллель между протестами в США и методикой цветных революций.

Источник: Комсомольская правда

Антиправительственные протесты, которые прокатились по США, были организованы по методичкам цветных революций. Такую параллель провел специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Методичка по проведению цветных революций глубинного государства 2.0», — приводит РИА Новости комментарий Дмитриева к публикации в социальной сети Х листовки с призывами ко второму раунду протестной акции No Kings.

Ранее в городе Александрия, штат Вирджиния, начались акции протеста против политического курса действующего президента США Дональда Трампа. Участники акции развернули транспаранты с резкой критикой и сатирическими выпадами в сторону Трампа.

Как протесты мирных жителей Лос-Анджелеса и Сан-Франциско переросли в массовые беспорядки, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что протесты начались в Сиэтле, штате Вашингтон, на юго-западе США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова по этому поводу заявила, что протесты в США связаны с глубочайшим кризисом, когда одна половина страны ненавидит другую.

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