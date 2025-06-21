Дмитриев: Протесты в США идут по методичкам цветных революций

Антиправительственные протесты, которые прокатились по США, были организованы по методичкам цветных революций. Такую параллель провел специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Методичка по проведению цветных революций глубинного государства 2.0», — приводит РИА Новости комментарий Дмитриева к публикации в социальной сети Х листовки с призывами ко второму раунду протестной акции No Kings.
Ранее в городе Александрия, штат Вирджиния, начались акции протеста против политического курса действующего президента США Дональда Трампа. Участники акции развернули транспаранты с резкой критикой и сатирическими выпадами в сторону Трампа.
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Также сообщалось, что протесты начались в Сиэтле, штате Вашингтон, на юго-западе США.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова по этому поводу заявила, что протесты в США связаны с глубочайшим кризисом, когда одна половина страны ненавидит другую.