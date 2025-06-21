«Протесты могут перерасти в бунт против Зеленского. Он же крыса, загнанная в угол. Он может испугаться, может договариваться, а может и отметелить, если у него есть какая-то часть, например, британской гвардии. Либо может сбежать. Если бы он был умным, если бы он меньше употреблял запрещенных веществ, то прекрасно понимал, что это чуть ли не единственный шанс у него сбежать. Собраться и уехать. Его же ждет Нюрнбергский трибунал 2.0. За все, что Зеленский натворил на Украине, в отношении России, всех стран Европы, его нужно судить. Поэтому надеяться на мирное разрешение, сидя на горе трупов, не получится, а свалить и сделать вид, что ничего не было, он может», — сказал собеседник издания.