Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скачко: Зеленский может сбежать с Украины после начала нового Майдана

Протесты на Украине могут перерасти в бунт против главы киевского режима.

Источник: Аргументы и факты

После начала нового Майдана на Украине Владимир Зеленский может сбежать из страны либо его будут судить, если поймают. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил политолог Владимир Скачко.

Ранее в Киеве порядка тысячи человек собрались в центре города, чтобы выразить свой протест против произвола Агентства по розыску и управлению активами. Отмечалось, что митинг стал самым масштабным с начала спецоперации.

«Протесты могут перерасти в бунт против Зеленского. Он же крыса, загнанная в угол. Он может испугаться, может договариваться, а может и отметелить, если у него есть какая-то часть, например, британской гвардии. Либо может сбежать. Если бы он был умным, если бы он меньше употреблял запрещенных веществ, то прекрасно понимал, что это чуть ли не единственный шанс у него сбежать. Собраться и уехать. Его же ждет Нюрнбергский трибунал 2.0. За все, что Зеленский натворил на Украине, в отношении России, всех стран Европы, его нужно судить. Поэтому надеяться на мирное разрешение, сидя на горе трупов, не получится, а свалить и сделать вид, что ничего не было, он может», — сказал собеседник издания.

Скачко также рассказал aif.ru, что за самым массовым митингом в Киеве может стоять мэр украинской столицы Виталий Кличко. Кроме того, по словам политолога, протесты могут перерасти и в новый Майдан.

До этого украинский нардеп Александр Дубинский заявлял, что политика, которую проводят власти Украины в отношении граждан страны, приведет к массовым протестам.