Угроза всем: эксперт раскрыл планы Киева по созданию «грязной бомбы»

Эксперт отметил, что разные страны предпринимали попытки разработки ядерной бомбы, но далеко не все смогли войти в ядерный клуб. В частности, такие усилия предпринимали Муаммар Каддафи и Саддам Хусейн, однако реализовать планы им не удалось. При этом, по мнению Никулина, они стремились создать именно полноценное ядерное оружие, а не «грязную бомбу».