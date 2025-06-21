Угроза всем: эксперт раскрыл планы Киева по созданию «грязной бомбы»

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления о возможных провокациях со стороны Украины с применением так называемой «грязной бомбы». По его словам, использование такого оружия против России стало бы для Киева «колоссальной ошибкой».
Что такое «грязная бомба».
Создание так называемой «грязной бомбы» не требует сложных технологий и может занять от нескольких недель до пары месяцев. Об этом сообщил бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин в комментарии aif.ru.
«“Грязная бомба” — это отходы ядерного производства. Их можно поместить в обычную ракету и взорвать на высоте, чтобы радиоактивное заражение охватило десятки, а то и сотни квадратных километров», — пояснил эксперт.
По словам Игоря Никулина, создание «грязной бомбы» на Украине может занять от одной недели до двух месяцев. Все зависит от наличия необходимых материалов, уровня подготовки исполнителей и технических условий.
Киев может разместить «грязную бомбу» в ракете «Точка-У».
Никулин также рассказал, что в настоящее время Украина располагает необходимыми ресурсами для создания так называемой «грязной бомбы».
«У Украины есть атомные станции с достаточным количеством радиоактивных отходов: Чернобыльская, Ровенская и другие на Западной Украине. Также в наличии имеются ракеты, например “Точка-У”, которыми они обстреливают российские территории», — пояснил он.
Эксперт отметил, что «грязную бомбу» можно поместить в обычную ракету и подорвать на высоте.
«Такую бомбу можно разместить в обычной ракете. Например, у украинцев есть ракета типа “Точка-У” или аналогичной», — объяснил Никулин.
Украина не сможет создать «грязную бомбу» без помощи Запада.
Для разработки «грязной бомбы» Украина, вероятно, будет нуждаться в поддержке со стороны западных стран, заявил бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.
По словам эксперта, Украина утратила научный и технический потенциал в ядерной сфере. Многие специалисты покинули страну, а те, кто остался, не работают по специальности уже несколько десятилетий.
«Украине, скорее всего, потребуется внешняя поддержка, поскольку сама страна долгое время не занималась научными разработками в этой области. Многие специалисты уехали или давно не работают по профессии. Тем не менее, теоретически создать такую бомбу все же можно», — отметил Никулин.
Он добавил, что помощь в этом вопросе могут предоставить страны, активно поддерживающие Киев.
«Это Великобритания, Франция, Германия. Это страны, которые сейчас пытаются организовать новый поход против России», — заявил эксперт.
«Грязная бомба» Украины может привести к масштабному радиационному заражению.
Игорь Никулин заявил, что даже без сильной ударной волны применение грязной бомбы способно вызвать последствия, сопоставимые с атомным взрывом.
По его словам, последствия во многом зависят от мощности заряда и места детонации.
«Если бомба взорвется на земле, площадь поражения будет небольшой и ограничится точечным заражением. Но если детонация произойдет на высоте нескольких километров, радиационное загрязнение окружающей среды может распространиться на десятки, а порой и сотни километров», — объяснил он.
Эксперт отметил, что разные страны предпринимали попытки разработки ядерной бомбы, но далеко не все смогли войти в ядерный клуб. В частности, такие усилия предпринимали Муаммар Каддафи и Саддам Хусейн, однако реализовать планы им не удалось. При этом, по мнению Никулина, они стремились создать именно полноценное ядерное оружие, а не «грязную бомбу».
В качестве примера оружия с подобным воздействием Никулин привел снаряды с обедненным ураном, которые используют вооруженные силы США и Великобритании.
«Эти снаряды распространяют ядерную пыль — урановую пыль, которая проникает в организм человека и оказывает долгосрочное негативное воздействие. Например, в Сербии от бомбардировок погибло около 3 тысяч человек, тогда как за 20 лет после конфликта количество смертей от онкологических заболеваний, вызванных радиоактивным загрязнением, составило 30 тысяч», — заключил эксперт.