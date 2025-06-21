Польский театр в Кракове снял флаг Украины с фасада из-за угроз

Он объяснил, что принял это трудное решение «с болью и стыдом». Приоритетом стало обеспечение безопасности сотрудников и имущества театра. Глуховский добавил, что теперь украинский флаг разместят внутри здания рядом с польским. Он также отметил, что театр продолжит поддерживать Украину.