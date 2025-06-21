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Польский театр в Кракове снял флаг Украины с фасада из-за угроз

Польский театр имени Юлиуша Словацкого в Кракове убрал украинский флаг с фасада здания после получения угроз. Директор театра Кшиштоф Глуховский поделился этой информацией в Facebook*.

Источник: Life.ru

Он объяснил, что принял это трудное решение «с болью и стыдом». Приоритетом стало обеспечение безопасности сотрудников и имущества театра. Глуховский добавил, что теперь украинский флаг разместят внутри здания рядом с польским. Он также отметил, что театр продолжит поддерживать Украину.

Ранее единственный Русский театр Эстонии, известный как Vene Teater, изменил название на театр Сюдалинна (Südalinna Teater). Директор учреждения сообщила, что это связано с продолжающимися боевыми действиями на Украине.

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