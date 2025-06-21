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Мельников: Маску нужно согласование МИД и заявление в МВД для убежища в РФ

Кроме заявления, Маск должен приложить доказательства того, что его действительно преследуют.

Источник: Аргументы и факты

Предоставление политического убежища Илону Маску в России возможно только при участии Министерства иностранных дел и подачи заявления в МВД, отметил правозащитник Иван Мельников в беседе с aif.ru.

Заявление о предоставлении убежища рассматривают в индивидуальном порядке. Сначала Министерство иностранных дел должно согласовать возможность пребывания иностранца на территории России. После этого Илон Маск обязан подать заявление в Министерство внутренних дел.

«Если Министерство иностранных дел выпустит соответствующую резолюцию и сообщит, что не возражает, это станет основанием для запуска процедуры», — пояснил Мельников.

Кроме заявления, человек должен приложить доказательства того, что его действительно преследуют.

«Это могут быть публикации в СМИ, сообщения в социальных сетях, официальные документы, возбужденные уголовные дела, а также заявления от государственных или международных организаций», — добавил правозащитник, отметив, что предварительное одобрение имеет большое значение.

Напомним, 10 июня вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков заявил, что намерен обратиться в МИД с инициативой предоставить Илону Маску политическое убежище и гражданство России.

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