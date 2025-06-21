Трамп поставил на место русофоба Грэма* и посоветовал ему следить за языком

Ранее Трамп заявил о наличии определённого прогресса в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Глава Белого дома при этом не привёл никаких подробностей. Известно, что на следующей неделе Россия рассчитывает определить дату третьей встречи с Украиной.