Трамп поставил на место русофоба Грэма* и посоветовал ему следить за языком

«Им стоит следить за тем, что они говорят, потому что слова могут навлечь на них большие неприятности», — заявил республиканец.
Эти слова прозвучали в связи с майской поездкой американской делегации в Киев, в ходе которой Грэм и другие конгрессмены выразили поддержку украинской стороне.
Ранее Трамп заявил о наличии определённого прогресса в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Глава Белого дома при этом не привёл никаких подробностей. Известно, что на следующей неделе Россия рассчитывает определить дату третьей встречи с Украиной.
* Физлицо, включённое Росфинмониторингом в реестр террористов-экстремистов.